Londra, una classifica rivela le stazioni più trafficate…e quelle con meno utenti

Ogni 12 mesi circa, l’Office of Rail and Road del Regno Unito pubblica i dati che stimano l’utilizzo delle stazioni in tutto il paese. La scheda ufficiale pubblicata a corredo dei numeri si concentra sulle stazioni più utilizzate sia nel paese, sia nello specifico a Londra.

Ma prima di indagare su quelle più trafficate – e proprio pochi giorni fa avevamo fatto un quiz in merito sulla pagina Instagram de lextra.news – concentriamoci sulle stazioni meno utilizzate di Londra: le cifre tra parentesi indicano il loro numero di entrate e uscite per il 2018-2019.

South Greenford (28.084)

Drayton Green (29.228)

Angel Road (35.570)

Sudbury & Harrow Road (42.286)

Morden South (67.528)

Sudbury Hill Harrow (79.582)

Castle Bar Park (79.866)

South Merton (114, 538)

Birkbeck (137.144)

Crews Hill (139.344)

Insomma, South Greenford – a ovest della capitale – è la stazione meno utilizzata di Londra. Ciò non sorprende, considerando che un paio di anni fa ha perso tutti i suoi treni diretti per Paddington. Altre due stazioni della piccola linea sono infatti nell’elenco, Drayton Green e Castle Bar Park.

E ora passiamo alle stazioni più utilizzate a Londra.

London Waterloo (94.192.690)

London Victoria (74.715.808)

London Liverpool Street (69.482.532)

London Bridge (61.308.364)

London Euston (46.146.456)

Stratford (41.206.226)

London Paddington (38.181.588)

London St Pancras International (35.984.204)

London Kings Cross (34.645.924)

Highbury & Islington (30.439.574)

Si tratta esattamente della stessa classifica dell’anno precedente. London Bridge ha visto un enorme balzo in entrata e in uscita (circa 13 milioni) grazie ai servizi di ritorno a sud-est dopo il completamento dei lavori.