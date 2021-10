Londra verso il Natale: il 12 novembre si accendono le Christmas Lights a Regent Street

Niente indica l’avvicinarsi del Natale come il bagliore delle luci che, con l’arrivo della stagione delle festività, illuminano le strade. E Londra fa delle Christmas Lights una delle sue maggiori attrattive in vista del Natale: in attesa della consueta guida sulle accensioni delle più importanti e note destinazioni per lo shopping della capitale, parliamo di uno degli appuntamenti più tradizionali, quello lungo Regent Street.

Finora, la data di accensione – il 12 novembre 2021 – è tutto ciò che si sa riguardo alle Christmas Lights nell’arcinota via che da Piccadilly sale verso Oxford Circus, oltre al fatto che a brillare sopra la testa di londinesi e visitatori saranno ancora una volta gli iconici angeli del Christmas Spirit. L’evento di accensione a Regent Street è da sempre un momento attesissimo di aggregazione: lo scorso anno fu organizzato in tono minore per evitare assembramenti causa Covid, ma non si sa ancora quale sarà la soluzione scelta per il Natale 2021.