loSportaTarquiniaRiparte – Arteritmica, al via i corsi: ecco come prenotare la prova gratuita

Nell’ambito dell’iniziativa #loSportaTarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Dopo la chiusura dei corsi a marzo, la ginnastica ritmica a Tarquinia non si è mai fermata, è proseguita con attività online per le atlete e formazione professionale per le insegnanti.

Dopo il lockdown c’è stata la ripresa all’aperto nei mesi estivi presso la Cittadella di Semi di Pace e le ginnaste agoniste sono state impegnate in allenamenti regionali nei palazzetti di Valentano e Velletri, ora si riparte anche con i corsi!

Con la A. S. D. Arteritmica bambine e ragazze possono sviluppare la propria coordinazione motoria attraverso la pratica di una disciplina olimpica la cui squadra italiana è tra le più forti al mondo. Attraverso questo sport, che negli ultimi anni si sta aprendo anche al pubblico maschile, si sviluppa un forte spirito di squadra anche se si lavora individualmente, si migliorano la postura e l’elasticità muscolare e la capacità di movimento in generale, il tutto accompagnato dalla musica.

Sotto la costante supervisione di tecnici qualificati a livello nazionale, anche per quanto riguarda le più recenti norme di sicurezza anti-Covid, a partire dal mese di ottobre ripartono anche i corsi propedeutici di due ore settimanali, dove le ginnaste possono decidere se partecipare alle gare oppure allenarsi in tranquillità pensando solo al saggio di fine anno.

Per l’anno sportivo 2020/2021 tutti i gruppi saranno a numero chiuso e l’inizio è fissato nella sala grande di Santa Lucia, ringraziando Don Leopoldo e aspettando con ansia i permessi per le palestre comunali e scolastiche. Venite a scoprire la magia della ginnastica ritmica a Tarquinia, le cui atlete salgono ogni anno, sempre in numero maggiore rispetto al precedente, sui podi regionali e nazionali di qualsiasi livello di gara! Prenotate la vostra prova gratuita contattandoci via Facebook o via WhatsApp al 3290967399!