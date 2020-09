loSportdiTarquiniaRiparte: oggi il via alla stagione del Basket Pegaso

Nell’ambito dell’iniziativa #loSportdiTarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Dal 14 settembre tutti in campo: il Basket Pegaso dà oggi il via alla stagione 2020/2021 in modo scaglionato, con tutti i gruppi.

La ripresa sarà all’insegna della sicurezza per tutti i nostri atleti, tecnici e collaboratori. Le linee guida saranno quelle della Fip che oltre al protocollo per la manutenzione degli impianti e dell’adozione delle pratiche di igiene, da’ delle precise regole per ciò che concerne l’aspetto clinico-diagnostico e indicazioni dettagliate sulla modalità della ripresa degli allenamenti. Gli impianti di gioco sono pronti e sanificati secondo le vigenti normative.

Dopo oltre 6 mesi di stop forzato dovuto al lock down è per tutti noi una grande emozione poter tornare a giocare, queste le parole di coach Luca Di Carlo che già da qualche giorno sta seguendo la preparazione atletica della promozione e degli under 18 coadiuvato dal vice Fabio Fraticelli. Da lunedì poi torneranno ad allenarsi gli under 15 che, forti del recentissimo accordo di collaborazione con il Montalto Basket si presentano ai nastri di partenza ancora più motivati sotto la guida tecnica di Memmo Ranucci e Fabio Conti. Lo stesso giorno ricominciamo ad allenarsi gli esordienti 2009, gli aquilotti 2010 e 2011 seguiti da Laura Gamberini. Martedì 14 invece, sotto le esperte mani di coach Paola Piersanti, sarà la volta degli scoiattoli 2012 e 2013 e dei pulcini 2014 e dopo pochi giorni ai nastri di partenza ci saranno le nuove leve i pulcini 2015. Sarà sicuramente un anno particolare in cui la parola attenzione dovrà entrare costantemente nel nostro vocabolario, ma ci auguriamo che pur nel rispetto della sicurezza dei nostri ragazzi, che viene prima di ogni altra cosa, si possa tornare a quella normalità fatta di sport divertimento e sana competizione. Buon Basket a tutti!