“Luci e colori del ‘300 italiano”: i dipinti di Roberto Congedo in mostra a Tarquinia alla Sala Lawrence

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la mostra nella basilica di S. Antonio in via Merulana a Roma, Roberto Congedo torna a Tarquinia, a quattro anni di distanza, ospite del comune nella sala Lawrence in via Umberto I con una mostra dal titolo: “Luci e colori del ‘300 italiano”. La mostra resterà aperta dal 30 luglio al 7 agosto 2022, tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 23:00.

Saranno esposte le riproduzioni di tavole e altaroli di alcuni grandi esponenti del gotico italiano: Duccio da Buoninsegna, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti, Taddeo Gaddi, Ugolino di Nerio, Bartolomeo Bulgarini, Barnaba da Modena e molti altri protagonisti di quel periodo luminoso dell’arte italiana.

Le opere esposte sono realizzate secondo le tecniche antiche della camottatura, dell’ammanitura e della doratura. Ogni dipinto è eseguito con la tecnica della tempera all’uovo, nel rispetto della tradizione medioevale. Nella preparazione dei colori, la qualità dei preziosi pigmenti naturali, stemperati sulla tavolozza con pazienza certosina, garantisce qualità dei materiali e loro durata nel tempo.

L’artista particolarmente interessato alle opere e alle vicende artistiche dei pittori fiorentini e senesi non trascura i pittori medioevali delle altre regioni italiane. Egli non volendo mai imprigionarsi nella riproduzione tout court delle opere rappresentate, mantiene assolutamente inalterati i soggetti dipinti e a volte reinterpreta le forme e le dimensioni dei supporti: questa scelta gli permette così di dare un’impronta del tutto personale e unica a ogni suo lavoro.