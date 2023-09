Lutto per Tarquinia, scossa dall’addio a Fiorella Attanasi

Lutto per Tarquinia, scossa nella serata da una notizia terribile: l’addio a Fiorella Attanasi, improvviso, è un colpo doloroso non solo per il mondo dei balneari, della ristorazione e dell’ospitalità, ma per l’intero tessuto cittadino e per tanti villeggianti che in questi anni l’hanno conosciuta nel corso delle stagione estiva.

Fiorella del Gravisca, un’altra delle personalità che hanno contribuito alla storia e alla vitalità del Lido che ora si aggiunge agli addii che negli ultimi tempi hanno colpito la località. Cordoglio da parte dei balneari tarquiniesi, per cui da anni era un riferimento, così come dall’associazione Divini Commercianti. Alla famiglia giungano le condoglianze sentite della Redazione.