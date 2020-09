M5S Tarquinia, giovedì 17 settembre diretta Facebook su le “ragioni del sì”

Riceviamo dal M5S Tarquinia e pubblichiamo

Giovedì 17 settembre alle ore 17,30 presso la sede del M5S si terrà la diretta Facebook “Le ragioni del Si”, un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle di Tarquinia assieme alla senatrice Alessandra Maiorino, alla consigliera regionale Silvia Blasi e al portavoce comunale Andrea Andreani.

Abbiamo deciso di organizzare una diretta social direttamente dalla nostra sede per evitare assembramenti – dichiara il consigliere Andreani. Assieme ad Alessandra Maiorino, vice-capogruppo del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle al Senato, e alla consigliera regionale Silvia Blasi cercheremo di illustrare tutte le ragioni del Sì al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, una grande opportunità per metterci in linea con gli altri paesi europei, tagliando 345 poltrone in parlamento. Con la vittoria del Sì, l’Italia avrebbe un eletto ogni 100mila abitanti, per fare un esempio la Germania ha un eletto ogni 116mila e lo stesso vale per la Francia.

Gli attivisti e i cittadini potranno seguire la diretta su Facebook e porre delle domande che verranno affrontate nel Question and Answer al termine degli interventi. Vi diamo quindi appuntamento sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/5stelletarquinia, giovedì 17 alle ore 17,30.