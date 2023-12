Magia musicale nel Concerto di Natale dell’Associazione Bandistica Giacomo Settacioli a Tarquinia

L’atmosfera natalizia sarà pervasa dalla magia della musica sabato 16 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Comunale Rossella Falk, grazie al concerto di Natale dell’Associazione Bandistica Giacomo Setaccioli.

La serata avrà un significato speciale, poiché il direttore Maestro Mauro Senigagliesi saluterà la città e passerà simbolicamente la “bacchetta” al Maestro Matteo Costa. Un momento emozionante per la comunità e un segno di continuità nella passione e nell’impegno musicale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tarquinia, sarà un’occasione unica per godere della bellezza della musica natalizia in un contesto straordinario. L’ingresso è libero, e per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi all’Infopoint di Tarquinia al numero 0766 849 282.