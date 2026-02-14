Maltempo a Tarquinia, volontari AEOPC e Polizia Locale in azione per allagamenti al Lido e fango all’Acquetta

Intervento coordinato nella zona di Tarquinia Lido, dove i volontari dell’AEOPC Protezione Civile sono entrati in azione insieme alla Polizia Locale di Tarquinia a seguito delle criticità legate al maltempo.

Le operazioni hanno riguardato in particolare allagamenti in diverse aree del Lido e la presenza di fango lungo strada dell’Acquetta, che ha richiesto l’impiego di mezzi movimento terra per il ripristino della viabilità.

Mezzi meccanici per liberare la carreggiata in strada dell’Acquetta

Sul posto sono state attivate quattro squadre di volontari, impegnate nel monitoraggio delle aree più colpite e nelle attività di messa in sicurezza. In strada dell’Acquetta si è reso necessario l’intervento con mezzi meccanici per rimuovere il fango accumulato e consentire il regolare transito dei veicoli.

Le operazioni si sono svolte in sinergia con la Polizia Locale, che ha garantito il supporto alla viabilità e la gestione della sicurezza nelle zone interessate.

Monitoraggio continuo delle aree più esposte

L’attività dei volontari prosegue con un presidio costante del territorio, in coordinamento con il Comune, per prevenire ulteriori disagi e intervenire tempestivamente in caso di nuove criticità.

L’invito alla cittadinanza è a prestare attenzione negli spostamenti e a segnalare eventuali situazioni di emergenza, mentre resta attivo il controllo delle aree maggiormente esposte agli effetti delle precipitazioni.