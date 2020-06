Manca solo l’ufficialità: il Papa ha scelto il nuovo Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia

Manca ancora l’ufficialità, ma le indiscrezioni – già trapelate anche sulla stampa locale – sembrano andare in un’unica direzione: dovrebbe essere il 57enne Gianrico Ruzza, a succedere a Monsignor Luigi Marrucci come Vescovo della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia.

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio della nomina da parte di Papa Francesco, ma in molti già si sbilanciano su un nome molto noto e apprezzato nell’ambiente romano.

Vescovo titolare di Subaugusta, Subaugustanus del Clero Romano, Ruzza è nato a Roma il 14 febbraio 1963 e è stato ordinato il 16 maggio 1987 nella Basilica di San Giovanni in Laterano di Roma, quindi nominato Cappellano di Sua Santità il 17 luglio 1997, eletto l’8 aprile 2016, consacrato l’11 giugno 2016

Ha ricoperto i seguenti incarichi e ministeri: Prelato Segretario del Vicariato di Roma dal 12-9-2017 al 24-5-2019 Vescovo Ausiliare di Roma per il settore centro dal 11-6-2016 al 24-5-2019.Assistente del Pontificio Seminario Romano Maggiore,dal 1-7-1987 al 1-3-1990. Vice Rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore,dal 1-3-1990 al 1-9-1997. Presidente Istituto dei Santi Spirituali Esercizi per Uomini presso Ponte Rotto, dal 19-6-1997 al 24-5-2006. Rettore della Chiesa Rettoria di Santa Cecilia in Trastevere,dal 13-6-1997 al 31-5-1998. Cappellano del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico – Universitas Aromatariorum Urbis, dal 4-12-2000 al 15-3-2006 e Rettore della Chiesa Annessa San Lorenzo de ‘Speziali in Miranda’.Direttore del Ufficio Clero del Vicariato, dal 03-9-2001 al 1-9-2006.Amministratore Parrocchiale San Pio X, dal 10-6-2002 al 15-7-2002.Assistente Ecclesiastico dell’ apostolato accademico Salvatoriano, dal 1-12-2003 al 29-3-2006.Parroco di San Roberto Bellarmino, dal 17-3-2006 al 12-6-2016. Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano, dal 18-1-2008 al 29-4-2012. Prefetto della Prefettura VI, dal 1-10-2011 al 10-6-2016.Delegato Diocesano Centro Diocesano per il Diaconato Permanente-Vicario dal 30-6-2016.Presidente del Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Roma ed Ostia, dal 1-1-2011.Membro del Collegio dei Consultori dal 9-6-2012 all’ 8-6-2017

Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Assistente Spirituale della Comunità Eucaristiche dal 12-5-1997. Consigliere Fondo Speciale di Solidarietà Fraterna dal 1-9-2014. Membro della Conferenza Episcopale Laziale. Vescovo Ausiliare di Roma per il settore sud dal 24-5-2019. Delegato per la Pastorale d’ambiente dal 24-5-2019. Dal 24-5-2019, Delegato per la Pastorale familiare con incarico specifico per lo sviluppo del catecumenato matrimoniale e la preparazione dell’Incontro internazionale delle famiglie del 2021. Rettore della Chiesa San Gregorio Nazianzieno dall’ 8-1-2018.Membro del Consiglio Diocesano degli Affari Economici del Vicariato dall’ 8-2-2018. Consigliere Opera Romana Pellegrinaggi dal 10-2-2018. Membro della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra ed i Beni Culturali dal 2-6-2018. Residente nella Parrocchia di Santa Croce in Gerusalemme.

Monsignor Luigi Marrucci nel marzo scorso ha compiuto 75 anni e, secondo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, aveva rimesso il suo mandato pastorale nelle mani del Santo Padre: proprio nei giorni scorsi aveva salutato i fedeli annunciando a breve la nomina del suo successore.