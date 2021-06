Maratonina di Montalto, vincono Katerina Stankiewicz e Jacopo Boscarini

Ph: Luca Bonanni – Foto4Go

Doppia doppietta: dopo la vittoria “di coppia” di tre settimane fa al 5000 di Montalto Marina, Katerina Stankiewicz e Jacopo Boscarini concedono il bis e iscrivono i propri nomi sull’albo d’oro della Maratonina Città di Montalto, che ieri – dopo un anno di stop forzato causa pandemia – ha visto di nuovo gli atleti al via.

Ed è stata di nuovo una festa del running, con oltre 250 partenti e la consueta organizzazione senza sbavature della Polisportiva Montalto: 9,600 metri tra il centro città e la Marina, subito animati dai podisti pronti a darsi battaglia per i premi assoluti e di categoria.

Tra le donne, Katerina (Team Marathon Bike) ha regolato senza troppi patemi in 37’27” Manuela Piccini (Runners Rieti Tour), capace di un 38’18”. Terzo gradino del podio per Silvia Romeo (Bancari Romani), che ha chiuso in 39’25”. Gara maschile ancor più senza storia: 32’38” il tempo finale di Jacopo (Costa d’Argento), davanti al compagno di società Francesco Iacomelli (33’52”) e a Marco Mencio (Atletica Montefiascone), terzo in 33’59”.

Premi anche per le società più numerose (fatta eccezione per la Polisportiva Montalto, padrona di casa, sono andati a Runners Canino, Monti della Tolfa l’Airone e Costa d’Argento) e una particolare classifica a squadre “di qualità” che, tenendo conto dei tempi dei dieci migliori atleti al traguardo di una società, ha visto imporsi l’Atletica Costa d’Argento. A questo link tutte le foto della mattinata, scattate da Luca Bonanni per Foto4Go che ringraziamo per la disponibilità delle immagini in copertina.