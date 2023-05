Marcello Maneschi nuovo segretario provinciale dei Metalmeccanici UGL di Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 29 aprile, presso la sede Unione Territoriale del Lavoro della UGL di Viterbo, sita in via Treviso 26-30, si è svolto il 5° Congresso della UGL Metalmeccanici.

Presenti numerosi iscritti e delegati della categoria, ha presenziato al Congresso il Segretario Territoriale della Ugl di Viterbo Massimo Basili, che ha gestito anche gli interventi degli iscritti che hanno chiesto la parola.

Alla fine del dibattito si è proceduto alla votazione per l’elezione del nuovo Segretario Provinciale dei Metalmeccanici UGL di Viterbo. Il voto dei delegati è stato unanime ed è risultato eletto Marcello Maneschi, lavoratore della società Ceme di Tarquinia, importante industria metalmeccanica del territorio della provincia di Viterbo. I delegati al Congresso hanno riconosciuto in Marcello il grande impegno nella crescita della UGL Metalmeccanici nel territorio e in particolare nella Azienda Ceme dove la Ugl Metalmeccanici, nelle ultime elezioni per il rinnovo della Rsu, presentava per la prima volta una propria lista ottenendo un grande risultato in termini di voti, eleggendo un Rsu nella persona di Cristiano Trebbi.

Tutta la Segreteria Nazionale della UGL Metalmeccanici a nome del Segretario Nazionale Antonio Spera esprime le più sincere felicitazioni al neo Segretario Marcello Maneschi, augurandogli buon lavoro, per l’importante incarico a cui è stato chiamato dai lavoratori iscritti del territorio Viterbese, al fine di far crescere e dare sempre più visibilità alla nostra UGL Metalmeccanici.