Marco Guidolotti meets Matteo Cidale trio: serata jazz lunedì 8 agosto all’Alberata a Tarquinia

Un lunedì a tutto jazz all’Alberata Dante Alighieri di Tarquinia: al Capolinea Caffè, nella splendida cornice abituale – e fresca – ritrovo serale di tanti cittadini e visitatori, arriva un’altra grande serata musicale, come sempre di altissimo livello.

A incantare con le sonorità jazz per le quali Tarquinia sta pian piano diventando un punto di riferimento – con un’offerta di concerti, tra pubblico e privato, di straordinaria qualità artistica – sarà Marco Guidolotti assieme al Matteo Cidale trio: il clima e l’atmosfera perfetti per una serata in salsa jazz con i drink del Capolinea. Appuntamento lunedì 8 agosto alle 21 e 30.