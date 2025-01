Marco Pardini, ospite di PAGINEaCOLORI, racconta in TV le peculiarità botaniche di Tarquinia e dell’Alto Lazio

Domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 21 e 15, sull’emittente regionale NoiTV, andrà in onda una puntata speciale del programma televisivo I colori del Serchio: il divulgatore Marco Pardini – che il prossimo 30 marzo sarà ospite al festival festival PAGINEaCOLORI – la dedicherà infatti alle peculiarità botaniche dell’Alto Lazio e del territorio di Tarquinia. La puntata andrà in replica il 19 gennaio alle 9, alle 15 e alle 22:30, e dal 20 al 26 gennaio alle 21 e 30. L’iniziativa offre un approfondimento unico sulle risorse naturali e paesaggistiche della zona, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio botanico locale.

L’esperienza e il percorso di Marco Pardini

Naturopata Heilpraktiker con oltre trent’anni di esperienza, Marco Pardini è noto per il suo lavoro nel campo della medicina naturale e per i percorsi di identificazione delle piante che organizza in tutta Italia. Autore di diversi libri per Fazzi Editore, in cui intreccia note scientifiche con trame storiche, Pardini ha la sua base nelle Alpi Apuane, in Toscana, ma dedica particolare attenzione alla valorizzazione di territori come quello tarquiniese.

Eventi e incontri per il festival PAGINEaCOLORI

Marco Pardini sarà ospite del festival PAGINEaCOLORI il 30 marzo, in un’edizione dedicata al mondo vegetale. Tra le attività previste, una passeggiata etnobotanica lungo la cinta muraria del centro storico di Tarquinia e “Il piantastorie”, un incontro di narrazione rivolto ad adulti e bambini che si terrà a Palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.

Calendario degli appuntamenti con Marco Pardini