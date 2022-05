Maremma d’aMare, nel weekend torna a Montalto Marina la fiera delle tradizioni

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Dopo due anni di attesa il 27, 28 e 29 maggio a Montalto Marina torna Maremma D’aMare, la fiera delle tradizioni, giunta alla sua VII edizione organizzata da Fondazione Vulci in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro, Enel e le associazioni locali.

Una tre giorni di festa tra spettacoli, musica ed enogastronomia che prenderà avvio alle ore 9:00 di venerdì 27 maggio con la manifestazione podistica “Bimbi in movimento” a cura della Polisportiva Montalto (Pineta comunale) e verrà ufficialmente inaugurata alle ore 16:00 con la sfilata di apertura con cavalieri e butteri maremmani (partenza via Tevere). A seguire gli immancabili spettacoli equestri dei butteri maremmani e di altre discipline a cavallo presso il villaggio delle tradizioni (Piazzale del Palombaro) che animeranno i tre giorni di festa.

Torna Maremma for Kids, il programma di eventi pensato per i più piccoli e non solo con il Villaggio del bambino a cavallo con visite guidate all’interno dell’area equestre, gli intramontabili giochi in legno dell’associazione Ludobus, spettacoli di intrattenimento a cura della Compagnia Mantica ed esibizione di ballo a cura della Asd Centro Studio Danza e Asd Mix Due al Centro Servizi Via Tevere. Il lungo tratto del percorso fiera sarà arricchito da intrattenimenti musicali con street band e artisti di strada fino alle 24. Domenica 29 alle ore 17:00 la sfilata degli sbandieratori e Musici di Santa Rosa da Viterbo, Street band Lestofunky e cavalieri e butteri maremmani daranno il via all’ultimo giorno di eventi e spettacoli di questa edizione 2022.