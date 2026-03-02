Maremmana, 1-0 all’Allumiere: tap in di Rosati in apertura e seconda vittoria di fila

La Maremmana ritrova continuità e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato superando 1-0 l’Allumiere al “Martelli”. I bianconeri di mister Alessandrini approcciano la gara con determinazione e sbloccano il risultato nei primi minuti. L’azione del vantaggio nasce da una conclusione dalla distanza di Giorgio Chiaranda: sulla respinta del portiere ospite si fa trovare pronto Alessandro Rosati, che insacca il gol decisivo. Un avvio che lasciava presagire una gara in discesa per i padroni di casa.
Gara in equilibrio e occasioni mancate per il raddoppio
Dopo un primo quarto d’ora favorevole ai bianconeri, l’Allumiere però reagisce e nel corso della prima frazione riesce a mettere in difficoltà la squadra di casa sul piano del gioco. Da segnalare una buona risposta del portiere Rusciani su una conclusione dalla distanza. Nel finale di tempo la Maremmana torna a rendersi pericolosa, con un intervento decisivo dell’estremo difensore ospite su Piccini. Nella ripresa il copione vede i locali più propositivi, ma incapaci di chiudere la partita: Arcorace si vede negare il raddoppio a tu per tu con il portiere, Marzoli trova una ribattuta sulla linea e due reti vengono annullate per fuorigioco tra le proteste dei padroni di casa.
Classifica e prossimo impegno a Tuscania
Nonostante le occasioni sprecate, la Maremmana riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti importanti. La squadra resta così in quinta posizione in classifica, a cinque lunghezze dalla coppia di testa. Domenica è in programma la trasferta a Tuscania contro la Fulgur, avanti di due punti in graduatoria. Un confronto diretto che potrà incidere sugli equilibri della parte finale di stagione.