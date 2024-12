Maremmana, a Nepi senza sussulti: 0 a 0 e mancato sorpasso in classifica

Pareggio a reti inviolate per la Maremmana sul campo della Fortitudo Nepi: i ragazzi di mister Alessandrini tornano con un punto da una trasferta insidiosa, senza aver mai dato la sensazione di poter tentare il sorpasso sulla compagine che li precede di due punti in classifica.

Dopo la serie di buoni risultati tra coppa e campionato, perciò, i bianconeri arrivano alle festività natalizie allungando la striscia di imbattibilità e mostrando una continuità di risultato sin qui mancata, segnale che la squadra sta trovando un equilibrio che la fa subire anche meno.

Proprio l’attenzione difensiva da parte di entrambe le squadre è stata il leitmotiv del match di ieri, con il rispettivo desiderio di far male in contropiede che non ha trovato sbocchi per un incontro con tanto agonismo ma poca spettacolarità.

Alla ripresa al Martelli arriva l’Almas Roma: servono punti per arrivare con il morale alto alla successiva sfida in trasferta sul campo dell’attuale capolista Atletico Cimina.

FORTITUDO NEPI – MAREMMANA 0-0

FORTITUDO NEPI: Coretti, Cimaglia, Caggia D., Troiani, Leonardi, Ippoliti, Aloisi, Caporuscio (dal 40’ st Tufo), Tafuri (dal 21’ st Potenza), Caggia A., Soccorsi. A disp: Micci, Fabiani, Ceccangeli, Bravini, De Santis, Veneselli, Patrizi. A disp: Narcisi

MAREMMANA: Rosciani, Gasperini, Suriano, Ciurluini, Bordi, Arcorace, Fabi (dal 2’ st Chiaranda G.), Piccini (dal 43’ st Ceci), Rosati, Franceschi, Galimberti. A disp: Ciavarrini, Forieri, Dambrosio, Cristofori, De Luca, Sabatini. All: Alessandrini

Arbitro: La Rosa di Civitavecchia

Ammoniti: Ippoliti, Aloisi (FN); Gasperini, Suriano, Piccini, Galimberti (M)