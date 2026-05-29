Marilyn Monroe protagonista al Castello di Santa Severa: mostra evento per il centenario della nascita

Il Castello di Santa Severa celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, grande omaggio dedicato a una delle icone più amate del cinema mondiale.

L’esposizione, inaugurata il 1° giugno 2026, rientra nel cartellone estivo “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.

Attraverso cento opere, la mostra ripercorre il mito della diva americana, offrendo uno sguardo che intreccia il volto pubblico e quello più intimo e fragile di Norma Jeane Baker.

Cento opere tra Andy Warhol e arte contemporanea

Curata da Paolo Pancaldi, l’esposizione si articola in due sezioni principali.

La prima raccoglie trentasei opere commissionate ad altrettanti artisti contemporanei, tante quanti furono gli anni di vita di Marilyn. La seconda propone una selezione di lavori provenienti da collezioni private, realizzati dagli anni Sessanta a oggi, con firme di assoluto rilievo come Andy Warhol, Mimmo Rotella, Pablo Echaurren e Paul Kostabi.

Dipinti, collage, fotografie, serigrafie, sculture e tecniche miste restituiscono un ritratto stratificato della diva, musa senza tempo capace di attraversare generazioni e linguaggi artistici.

Evento speciale con lo spettacolo su Marilyn

Venerdì 5 giugno alle 20.30 il Castello ospiterà la prima assoluta 2026 dello spettacolo teatrale “Marilyn Monroe. Troppo bionda per essere creduta”, scritto e interpretato da Melania Giglio.

Con la regia di Daniele Salvo, lo spettacolo racconterà il lato più autentico della diva, andando oltre la leggenda hollywoodiana attraverso lettere, poesie e pagine intime che restituiscono il conflitto tra il mito di Marilyn e la donna Norma Jeane.

Info e orari

La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto 2026.

A giugno sarà aperta dalle 9 alle 17 nei giorni feriali e dalle 10 alle 18 nel weekend; nei mesi di luglio e agosto l’orario sarà dalle 17 alle 23.

Per informazioni:

Castello di Santa Severa

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