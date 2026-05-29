Tarquinia, alla biblioteca Cardarelli la premiazione del concorso di “Impronte d’Etruria”

La Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli ospiterà sabato 30 maggio, alle ore 17, la premiazione del concorso promosso dall’associazione Impronte d’Etruria, iniziativa inserita nel programma della mostra di PAGINEaCOLORI.

Al progetto hanno aderito numerose classi della scuola primaria dell’IC Ettore Sacconi e dell’Istituto Santa Lucia Filippini, oltre a tanti bambini che hanno scelto di partecipare individualmente.

Nel corso della cerimonia saranno premiati gli elaborati selezionati nell’ambito del concorso dedicato all’ideazione del logo della nuova associazione culturale.

Riconoscimenti anche per le studentesse del Cardarelli

L’appuntamento sarà anche occasione per consegnare gli attestati alle studentesse dell’IISS Vincenzo Cardarelli che, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), hanno collaborato all’accoglienza e alla gestione delle visite guidate della mostra.