Martelli, Barcaroli, Elisei: il Tarquinia vince anche a Bagnaia e si conferma capolista

Il Tarquinia Calcio riparte nel girone di ritorno come aveva chiuso l’andata: vittoria solida sul difficile campo del GB Bagnaia e conferma della leadership nel proprio girone di Prima Categoria.

Il terreno di gioco dell’impianto viterbese e il forte vento che ha caratterizzato tutto il weekend potevano essere un’insidia per i blugranata, reduci dalla convincente affermazione in casa contro il Capranica ma privo di Raffaelli, acciaccato proprio dopo il match casalingo.

Invece arriva un primo tempo di grande solidità, con i ragazzi di Blasi che provano a giocare la palla e trovano praticamente subito la via del gol: spunto sulla fascia di Luca Martelli e cross su cui il fratelli Simone anticipa portiere e difesa e segna la seconda rete personale in blugranata. Passa mezz’ora e arriva il raddoppio: è Stefano Barcaroli a trovare, su assist di Simone Martelli, il suo ennesimo gol fuori casa e mandare gli ospiti al riposo con il doppio vantaggio.

Le difficoltà arrivano a inizio ripresa: controvento, il Tarquinia soffre la spinta del Bagnaia che prova a riaprire il match: bravo capitan Paracucchi a fermare in un paio di occasioni le conclusioni dei padroni di casa, le cui ambizioni si stampano poi sulla traversa. Nel momento di difficoltà, il Tarquinia trova un lampo preziosissimo: appena entrato, Jacopo Elisei, imbeccato da Arcorace, scappa alla difesa locale e con un tocco batte il portiere in uscita trovando il suo primo gol con la maglia blugranata.

Il triplo vantaggio rende il finale più tranquillo, anche perché è tardiva la rete locale con una punizione di Petretti: c’è tempo anche per il debutto tra le fila del Tarquinia per Simone Ferlicca. Per il Tarquinia arrivano altri tre punti, che in trasferta mancavano dalla vittoria di fine novembre a Bagnoregio, e la consapevolezza e l’entusiasmo giusti per vivere la settimana che porterà, domenica, al derby tirrenico con i cugini montaltesi della Maremmana.

GB BAGNAIA – TARQUINIA CALCIO 1-3

Reti: 3’ pt Martelli S. (TC), 31’ pt Barcaroli (TC), 18’ st Elisei (TC), 38’ st Petretti (B)

G.B. BAGNAIA: Proietti Ragonesi, Arriga (dal 29’ st Politini), Tardani M., Mazziotti (dal 20’ st Bragaglia), Terzoli, Petricca (dal 20’ st Bafanelli), Varletta, Jadama, Tardani L., Letteriello (dal 20’ pt Petretti), Passeri (dal 1’ st Cappetti). A disp: Crasuc, Pieracci, Rocchi, Maraghelli. All: Celestini

TARQUINIA CALCIO: Paracucchi, Ciurluini, Bordi, Martelli L., Marzi (dal 38’ pt Pilotti), Arcorace, Tamiri, Bramucci (dal 29’ st Fabiani), Rosati (dal 47’ st Ferlicca), Barcaroli (dal 17’ st Elisei), Martelli S. A disp: Graziano, Caria, Ventolini, De Angelis, Forieri. All: Blasi

Arbitro: Iannone di Tivoli

Ammoniti: Terzoli (B)