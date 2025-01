Massimo Venturiello porta in scena Montalbano a Tarquinia: appuntamento a teatro il 4 gennaio

Continua a Tarquinia la stagione teatrale: dopo il debutto dello scorso autunno, sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18, il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ospiterà lo spettacolo “La prima indagine di Montalbano”, tratto dall’omonima opera di Andrea Camilleri. Protagonista della serata sarà Massimo Venturiello, accompagnato dai musicisti Emanuele Buzi, al mandolino e alla chitarra, e Valdimiro Bui, al mandolino, mandola e chitarra. L’evento è inserito nel cartellone promosso dal Comune di Tarquinia e da ATCL, il circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC – Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.

Un viaggio teatrale nella narrativa di Camilleri

Venturiello, già interprete degli audiolibri del commissario Montalbano per Storytel, ha deciso di portare in teatro il personaggio nato dalla penna di Camilleri. “La lingua inventata dal Maestro, carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante”, ha dichiarato l’attore. Lo spettacolo si propone come un reading teatrale che, attraverso le vicende della prima indagine del commissario, restituisce al pubblico la nascita di uno dei personaggi più amati della narrativa contemporanea italiana.

Biglietti

Il teatro comunale “Rossella Falk” si trova in piazza Cavour a Tarquinia. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili online sul sito di Archeoares oppure direttamente al botteghino, che sarà aperto due ore prima dell’inizio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0766 849 282.

Informazioni utili