Materassi ignifughi: requisiti e vantaggi per hotel sicuri

Per un soggiorno sicuro e rilassante, occorre porre l’accento anche sulle caratteristiche del sistema letto. Una struttura alberghiera oggi deve dotarsi di materassi ignifughi che vantino precise caratteristiche in merito alla loro realizzazione e che garantiscano diversi benefici.

Com’è fatto un materasso ignifugo: il poliestere

Il materasso ignifugo è una particolare tipologia pensata soprattutto per le strutture alberghiere. Un sistema letto ignifugo per l’hotellerie è frutto di un meticoloso processo di selezione e ricerca. I materassi per hotel ignifughi sono quindi realizzati con materiali resistenti al calore, tra cui spiccano fibre sintetiche e lane di vetro perfette per evitare il propagarsi di un eventuale incendio. Infatti, il poliestere è tra i più impiegati poiché, grazie alla sua peculiare struttura chimica, garantisce un’innata resistenza al fuoco.

Perché preferire il materasso in poliuretano espanso

Per garantire il giusto riposo e soprattutto il rispetto delle norme vigenti, un materasso ignifugo deve essere omologato di una classe 1. I materiali selezionati con attenzione hanno anche il vantaggio di evitare la formazione di fumi tossici in caso di incendio. Non a caso il poliuretano espanso ignifugo è uno dei principali materiali per materassi antincendio; resiste al fuoco anche grazie all’impiego di additivi che ne limitano la combustibilità.

Perché si usa il memory foam

Il memory foam, inoltre, risponde alle specifiche di legge, assicurando non solo un materasso sicuro ma anche un sistema letto comodo, traspirante e duraturo. Lo stesso vale per fibre antincendio, rivestimenti protettivi e schiume trattate a dovere che costituiscono una barriera contro il fuoco e fanno percepire ai clienti maggiore sicurezza e benessere.

Com’è fatto un rivestimento incombustibile

Anche il rivestimento ha caratteristiche ignifughe quando evita la diffusione delle fiamme bloccandole sul nascere. Il tutto, naturalmente, senza lesinare sulla comodità che resta imprescindibile per un soggiorno all’insegna del comfort e del relax.

I benefici di un materasso ignifugo