Maury’s Com Cavi Tuscania chiude l’andata con un netto 3-0 su Cecina

Ph: Carla Campanari

La Maury’s Com Cavi Tuscania archivia il girone di andata del girone E di Serie B con una vittoria piena, superando al Palazzetto dell’Olivo la Volley Cecina Sacma Rawplug per 3-0. Poco più di un’ora e mezza di gioco per i ragazzi di Victor Perez Moreno, già qualificati alla Coppa Italia e primi al termine dell’andata, contro una formazione toscana arrivata a Tuscania con l’obiettivo di fare punti salvezza.

L’unico passaggio a vuoto dei padroni di casa arriva nel primo set, vinto comunque 25-23 dopo una lunga fase punto a punto. Più lineari e controllati il secondo e il terzo parziale, chiusi rispettivamente 25-15 e 25-22.

Le formazioni

Per Tuscania Perez Moreno schiera Marrazzo in regia con capitan Buzzelli opposto, Borzacconi e Fantauzzo laterali, Festi e Simoni centrali, Rizzi libero. Cecina risponde con Giannotti al palleggio e Carduzzi opposto, Sfondrini e Gabbriellini in banda, Sabliqi e Cavalli al centro, Rossi libero.

La partita

Nel primo set Cecina prova a sorprendere i padroni di casa partendo forte (2-5) e mantenendo il vantaggio fino alla fase centrale. Il muro di Marrazzo su Gabbriellini riporta il punteggio in parità (18-18), poi due ace consecutivi di Borzacconi e Festi spezzano l’equilibrio. A chiudere il parziale è il mani out di Fantauzzo sul 25-23.

Il secondo set segue inizialmente lo stesso copione, con gli ospiti avanti (2-5) e Tuscania pronta a reagire (6-6). Da metà parziale in poi i laziali cambiano marcia: break sul 15-11, ace di Borzacconi per il 21-14, ingresso di Pieri e nuovo ace di Festi che fissa il 25-15.

Nel terzo set Ottaviani prende il posto di Fantauzzo. L’equilibrio regge fino all’ace di Simoni che lancia la fuga decisiva (15-10). Ancora cambi per Tuscania, con Pieri in campo, mentre l’ace di Buzzelli sul 20-16 sembra chiudere i conti. Cecina prova un ultimo rientro (24-22), ma l’attacco fuori misura di Sabliqi consegna set e partita ai padroni di casa (25-22).

Ora la Coppa Italia

Il campionato di Serie B osserva ora una pausa per lasciare spazio ai quarti di finale e alla successiva Final Four di Coppa Italia. La Maury’s Com Cavi Tuscania, in attesa di conoscere l’avversaria, giocherà il quarto di finale d’andata in trasferta sabato prossimo, per poi tornare al Palazzetto dell’Olivo nel match di ritorno.

Tabellino

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – VOLLEY CECINA SACMA RAWLPLUG 3/0

(25/23 – 25 /15 – 25/22)

Durata: ’28, ’24, ’29

Arbitri: Andrea Almanza e Immacolata Arienzo

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 16, Simoni 8, Festi 8, Fusco, Ottaviani 1, Stoleru, Fantauzzo 9, Borzacconi 9, Marrazzo 2, Rizzi (L), Pieri. All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti

VOLLEY CECINA SACMA RAWLPLUG: Valkovets 1, Carducci 7, Cavalli 1, Sfrondini 15, Saia, Gianotti 4, Fregnagi, Baia, Gabbriellini 9, Sabliqui 9, Moretti (L), Ferri, Rossi (L). All. Antonio Giacobbe

Mvp: Claudio Borzacconi premiato da Patrizia e Claudia Sensi dell’Agriturismop sensi