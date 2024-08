Memorial Meneghetti: a Tarquinia Lido quattro giorni di festa per Matteo – I vincitori e il video della finale

Sono Flavio De Angelis, Alessio Di Simone, Francesco Senise e Riccardo Rombi, componenti del team “Chicco Boys”, i vincitori della quarta edizione del Memorial Matteo Meneghetti di basket 3 contro 3: nella finale giocatasi ieri sera a Tarquinia Lido, i tra ragazzi hanno sconfitto, al termine di un match spettacolare, i “Colleghi Camperisti”, vale a dire Matteo Sileoni, Alessio Bernini, Gabriele Mangiola e Paolo Di Francesco.

Una serata che, come le tre precedenti tra eliminatorie e qualificazioni, è stata segnata da divertimento, amicizia e fair play: tre ingredienti che, assieme, raccontano molto della passione per il basket e della personalità di Matteo, la cui presenza – come non manca mai di ricordare suo papà Tullio – è più che tangibile nella splendida atmosfera del Memorial.

Proprio la famiglia di Matteo, assieme al gruppo di amici che ha ideato e organizza il torneo e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha premiato i vincitori e ringraziato partecipanti, sponsor e collaboratori. Menzioni speciali per Real Colizzati, giunti terzi, e Cialdi’s Angels, appena ai piedi del podio, e per Lorenzo Bencini, vittorioso nella gara da tre punti.