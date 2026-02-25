Menu pranzo e aperitivo gourmet: da BOVAS The Grill Tarquinia idee per tutte le ore!

C’è un momento della giornata che spesso passa in secondo piano, stretto tra impegni, cantieri, uffici e spostamenti: la pausa pranzo. È proprio su questa fascia che BOVAS The Grill Tarquinia ha deciso di costruire una proposta dedicata, affiancando alla sua identità serale una formula pensata per chi lavora sul territorio. Situato in località Il Giglio, il ristorante sta portando avanti da oltre un anno un percorso di rinnovamento che punta a rendere l’esperienza completa, dal pranzo feriale alla cena del weekend, mantenendo al centro qualità, organizzazione e accoglienza.

Il menu a 15 euro: una formula chiara, senza sorprese

Dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, BOVAS propone un menu pranzo a 15 euro rivolto in particolare a lavoratori, artigiani e professionisti. La formula è semplice: si può scegliere tra antipasto misto con contorno a scelta oppure primo piatto con contorno. Nel prezzo sono inclusi anche acqua da 0,5 litri e servizio. Una soluzione pensata per chi ha tempi contenuti ma non vuole rinunciare a un pasto completo, in un ambiente strutturato e lontano dalla logica del “mordi e fuggi”.

Una pausa vera, nel mezzo della giornata

L’idea è offrire un’alternativa concreta alla pausa veloce, creando uno spazio dove fermarsi, sedersi e mangiare con calma, pur restando dentro orari compatibili con il lavoro. Una proposta che guarda alle esigenze quotidiane del territorio e che si inserisce nel progetto più ampio di rilancio del locale, orientato a costruire un rapporto stabile con la clientela, non solo occasionale.

Dall’aperitivo alla sera: il locale accompagna tutta la giornata

Terminata la fascia pranzo, l’esperienza prosegue con l’aperitivo gourmet: al costo di 12 euro è possibile scegliere un drink (cocktail, spritz, calice di vino o birra) accompagnato da un tagliere con selezione di salumi, formaggi e assaggi della cucina. Una formula pensata per chi cerca qualcosa di più strutturato rispetto al classico aperitivo, ideale come momento di passaggio tra lavoro e serata, in attesa che si accendano i motori della griglia: disponibile ogni sera sino alle 20, nel weekend su prenotazione.

E il giovedì sera si cambia ritmo con la Burger Night

Accanto alla proposta feriale e all'aperitivo, BOVAS The Grill propone anche un appuntamento fisso serale: ogni giovedì torna la Burger Night, con burger e panini gourmet a metà prezzo e patatine incluse. Tre momenti diversi della giornata e della settimana, che raccontano la volontà del locale di presidiare sia la pausa pranzo che l'aperitivo e la cena informale, parlando a pubblici differenti ma con la stessa attenzione alla qualità della proposta.