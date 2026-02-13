Burger Night del giovedì: da BOVAS The Grill Tarquinia burger gourmet a metà prezzo

A distanza di un anno dal cambio di gestione, BOVAS The Grill Tarquinia si presenta oggi come il risultato di una scelta coraggiosa e di un progetto condiviso. Sara, giovane imprenditrice intraprendente, ha preso in mano lo storico locale con un obiettivo chiaro: rilanciarlo e trasformarlo in una steak house moderna, capace di offrire qualità, servizi e un’esperienza completa. Non un semplice passaggio di consegne, ma un lavoro di squadra che ha portato a un rinnovamento dell’offerta e dell’identità del ristorante, mantenendo al centro la cura della materia prima e l’attenzione verso il cliente.

Ogni giovedì Burger Night: stessi burger, metà prezzo (con patatine incluse)

Tra le proposte più apprezzate c’è la Burger Night del giovedì sera: tutti i burger e panini gourmet vengono serviti a metà prezzo, senza rinunciare alla qualità abituale. L’offerta comprende anche le patatine fritte ed è pensata per avvicinare un pubblico ampio, dai clienti storici ai più giovani, spesso attratti dal fast food ma qui messi a confronto con un prodotto artigianale e ingredienti selezionati. Un appuntamento fisso che sta diventando un punto di riferimento per chi cerca una cena informale ma curata, nel segno della griglia e del gusto.

Arrivano le crocchette della casa: tre gusti artigianali firmati BOVAS

Novità recente sono le crocchette della casa, realizzate a mano ogni giorno e dal peso di circa 150 grammi ciascuna. Tre le varianti introdotte nel menu: “La Rustica”, con cuore di salumi misti e mozzarella filante, dal gusto deciso; “Incanto Blu”, con cipolla blu caramellata e provola affumicata, proposta più equilibrata e delicata; “The Pulled”, che unisce pulled pork sfilacciato e cheddar fuso, richiamando suggestioni internazionali. Un antipasto strutturato, pensato non come semplice sfizio ma come piatto identitario, coerente con la linea della steak house.

Menu pranzo a 15 euro: proposta dedicata ai lavoratori

Accanto alle iniziative serali, BOVAS The Grill Tarquinia propone ora anche un menu fisso a pranzo dal lunedì al venerdì, al costo di 15 euro, esclusi festivi e prefestivi. L'offerta prevede la scelta tra antipasto misto e contorno oppure primo piatto e contorno, con acqua da 0,5 litri e servizio inclusi. Una formula pensata in particolare per lavoratori e professionisti che cercano una pausa pranzo completa, con tempi contenuti e un prezzo definito.