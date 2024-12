Mercatino dell’usato “Sgombera tutto”: a Bolsena un weekend tra riciclo, giochi e magia natalizia

Torna a Bolsena il mercatino dell’usato “Sgombera tutto”, organizzato dall’Associazione Infioratori Bolsena con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’evento si terrà il 7 e 8 dicembre presso la sala espositiva “Cavour” dalle 9 e 30 alle 18: un’occasione per dare nuova vita a libri, oggettistica, piccoli elettrodomestici, giochi, modellismo e altro ancora. L’iniziativa, priva di scopo di lucro, promuove lo scambio culturale e il riciclo creativo, sensibilizzando contro lo spreco. Per partecipare come rivenditori non professionisti, è necessario iscriversi telefonando ai numeri 335 131 25 63 o 0761 799 923.

Un weekend dell’Immacolata ricco di iniziative per grandi e piccoli

Il mercatino “Sgombera tutto” apre la serie di attività che animeranno Bolsena durante il weekend dell’Immacolata: per i più piccoli, il parco giochi con gonfiabili sarà aperto a piazza Matteotti il 7 e 8 dicembre, dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 18 e 30. Il 7 dicembre, alle 17, piazza San Rocco ospiterà l’inaugurazione del presepe a cura dell’associazione La Fontana, con mercatini natalizi vicino ai giardinetti.

Musica, luci e magia per celebrare il Natale a Bolsena

L’8 dicembre poi prende vita il Natale vita con l’accensione dell’albero in piazza Matteotti alle 17, accompagnata dalle voci del Piccolo Coro l’InCanto e dallo spettacolo delle bolle di sapone. La giornata si concluderà alle 18 al teatro San Francesco con un concerto di musica gospel eseguito dalla Word Spirit Orchestra.