“M’illumino di meno”: ecco i monumenti che stasera spengono le luci per aderire alla giornata del risparmio energetico

Il Ministero della cultura aderisce a “M’illumino di meno 2023 – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, promossa da Rai Radio2 con la Direzione Rai per la Sostenibilità – ESG. La campagna è organizzata ogni anno per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Nel 2005, la trasmissione “Caterpillar” ebbe l’idea di invitare i propri ascoltatori a spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Con la legge 27 aprile 2022, n. 34 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, è stata istituita la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che si celebra il 16 febbraio, “al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili”.

Giovedì 16 febbraio 2023, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, è previsto lo spegnimento delle luci degli uffici, degli ambienti comuni e di tutte le fonti energetiche della sede centrale del Ministero in via del Collegio Romano 27, a Roma. Di seguito l’elenco degli uffici del Ministero, dei musei, dei parchi archeologici e dei luoghi della cultura statali che in tutta l’Italia aderiscono all’iniziativa.

Uffici MiC



Direzione Generale Musei

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

Direzione Generale Bilancio

Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

Direzione Generale Spettacolo

Direzione Generale – Biblioteche e Diritto d’Autore (con riscontro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, della Biblioteca Universitaria di Sassari e Biblioteca Casanatense)

Direzione Generale Archivi (con riscontro dell’Archivio Centrale dello Stato e degli Archivi di Stato di Bologna, Cuneo, Rimini, Bari, Vercelli, Lecce)

Istituto Centrale per l’Archeologia

Istituto Centrale per la Grafica

Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Istituto Centrale Restauro

Opificio Pietre Dure

Segretariato Regionale Piemonte

Segretariato Regionale Puglia e tutti gli istituti periferici della medesima regione

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento

Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per Bari

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo

Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016





Luoghi della cultura divisi per regioni

BASILICATA

Museo Alta Val D’Agri

Museo archeologico nazionale “Dinu Adamesteanu”

Museo archeologico nazionale “Massimo Pallottino”

Museo archeologico nazionale “Mario Torrelli” di Venosa e Parco archeologico

Museo archeologico nazionale di Metaponto e Parco archeologico dell’area urbana

Museo archeologico nazionale di Muro Lucano

Museo archeologico nazionale della Siritide di Policoro e Parco archeologico

Museo nazionale di Matera (Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”; Museo nazionale d’Arte medievale e moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi; sede espositiva dell’Ex Ospedale San Rocco)

Tempio delle Tavole Palatine di Bernalda

CALABRIA

Galleria nazionale di Cosenza

La cattolica

Museo archeologico di Métauros

Museo archeologico lametino

Museo archeologico nazionale di Crotone

Museo archeologico nazionale Vito Capialbi

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna

Museo e parco archeologico dell’Antica Kaulon

Museo e parco archeologico nazionale di locri

Museo e Parco archeologico “Archeoderi”

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium

CAMPANIA

Archivio di Stato di Avellino

Area archeologica del Teatro romano di Benevento

Anfiteatro campano

Castel Sant’Elmo

Certosa di San Lorenzo

Certosa e Museo di San Martino

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortès

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Museo archeologico nazionale del Sannio caudino

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo archeologico di Calatia

Museo archeologico nazionale di Napoli

Palazzo Reale di Napoli

Parco archeologico di Ercolano

Parco archeologico di Paestum e Velia

Reggia di Caserta

Teatro Romano di Benevento

EMILIA ROMAGNA

Archivio di Stato di Bologna

Archivio di Stato di Rimini

Complesso monumentale della Pilotta

FRIULI VENEZIA GIULIA

Museo archeologico di Aquileia

Museo archeologico nazionale di Cividale

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare

LAZIO

Archivio Centrale dello Stato

Gallerie Nazionali di Arte Antica (Palazzo Barberini e Galleria Corsini)

Istituto Vittoriano Palazzo Venezia

Museo Boncompagni Ludovisi

Museo delle Civiltà

Museo nazionale Castel Sant’Angelo

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo Nazionale Romano (Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo e Palazzo Altemps)

Parco archeologico del Colosseo

Parco archeologico di Ostia antica

Pantheon

Villa Adriana e Villa d’Este

LIGURIA

Area archeologico di Nervia

Castello di San Terenzo

Fortezza di Sarzanello

Museo archeologico di Chiavari

Museo preistorico dei Balzi Rossi

Palazzo Reale di Genova

Villa Romana del Varignano

LOMBARDIA

Cenacolo vinciano

Palazzo Besta

Castello Scaligero di Sirmione

PIEMONTE

Archivio di Stato di Vercelli

Musei Reali Torino

PUGLIA

Archivio di Stato di Bari

Archivio di Stato di Cuneo

Archivio di Stato di Lecce

Castello Svevo di Bari

Castello Svevo di Trani

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle

Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” di Egnazia

Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia

Museo Nazionale Archeologico di Altamura

Museo archeologico nazionale di Taranto

Parco archeologico di Monte Sannace

SARDEGNA

Antiquarium Turritano di Porto Torres

Museo archeologico nazionale di Cagliari

Museo Asproni

Musei Garibaldini – Compendio garibaldino e Memoriale di Giuseppe Garibaldi

Museo Sanna

Pinacoteca nazionale di Sassari

TOSCANA

Galleria dell’Accademia di Firenze

Galleria degli Uffizi

Musei del Bargello

UMBRIA

Galleria Nazionale dell’Umbria

VENETO

Biblioteca Marciana di Venezia

Museo nazionale atestino

Museo archeologico nazionale di Adria

Museo nazionale e area archeologica di Altino

Museo archeologico nazionale concordiese di Portogruaro e area concordia Sagittaria

Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine