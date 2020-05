Mirage, ambiente familiare e serenità nonostante tutto: al via la stagione in spiaggia 2020

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Mirage, uno stabilimento easy! Qua da sempre sono garantiti una pulizia rigorosa e una accoglienza affabile, assistenza bagnanti scelta e attrezzature tra le migliori, il tutto declinato in una sensazione che avvolge anche il nuovo cliente non appena arrivato di trovarsi in un ambiente famigliare e sereno, che aiuta a rilassarsi e a lasciare a casa ansie e stress anche solo per qualche ora.

Questo l’obbiettivo di tutta la famiglia che si occupa dello stabilimento da 30 anni. A completare l’accoglienza uno dei rari spazi verdi che è possibile trovare in riva al mare, musica in spiaggia e una proposta di piatti freddi tipica della vita da mare, con ingredienti italiani e in alcuni casi del territorio stesso, panini farciti al momento, pizza a taglio e piadine fatte rigorosamente in casa, che si sono fatte amare già dal primo giorno in cui sono state proposte appena un anno fa!

Il Mirage quest’anno eccezionalmente non avrà giochi a disposizioni per i propri piccoli clienti, per l’impossibilità oggettiva di sanificarli in modo continuativo e di evitarvi intorno assembramenti. Per questa stagione estiva 2020 lo stabilimento è senz’altro pronto a collaborare con lo Stato Italiano, attenendosi con scrupolo a tutti i protocolli a cui questo tipo di attività è sottoposta per il contenimento del contagio da COVID 19.

I clienti troveranno i loro amici, il loro amato mare, il sole, la spiaggia e noi tutti che ci adopereremo affinché tutto vada bene e anche questa di estate sia la più godibile fra le stagioni! E i bambini avranno un altro elemento importante di cui comunque hanno un bisogno urgente: più spazio anche fra gli ombrelloni per muoversi finalmente in libertà: di sicuro una piccola grande consolazione!