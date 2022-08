Mirtilli e Merletti… in abito da sera: aperture straordinarie nelle serate del DiVino tra offerte e degustazioni

Non solo vino o street food: il DiVino Etrusco a Tarquinia è anche l’occasione per scoprire – o riscoprire – la bellezza del borgo medievale della città e affacciarsi alle vetrine dei negozi.

Come quelle, mai così luminose, di Mirtilli e Merletti, che in via Cesare Battisti ha acceso la strada di luci e colori in tema con la festa per accogliere al meglio i visitatori.

Negli ambienti del negozio, un’ampia e appassionata offerta di prodotti di erboristeria, articoli da regalo e oggetti per la casa, e addentrandosi all’interno non mancheranno sorprese, anche legate al vino, tema portante di questi giorni DiVini a Tarquinia.

Dai profumatori per l’ambiente e le candele al vino ai decanter, passando per accessori di vario tipo, tante cose potranno accendere la scintilla della curiosità. E per l’occasione il negozio sarà aperto anche la sera, accogliendo curiosi e visitatori sino alle 23 in tutte le serate del DiVino, anche martedì 23 agosto in occasione dei “Saldi DiVini”.

All’interno troverete offerte speciali dedicate a questa giornata, un angolo già a tema Natale per chi non vede l’ora di tuffarsi nel clima festivo e, nel corso delle giornate, degustazioni di due dei grandi cavalli di battaglia di Mirtilli e Merletti: i liquori di Marco Sarandrea e la cioccolata Leone. Per scoprire quando, non c’è da fare altro che seguire Mirtilli e Merletti su Instagram o Facebook.