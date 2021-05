Miscellanea, una mescolanza di progetti per raccontare la produzione creativa di Roma

A Roma, dal 22 Maggio, apre Miscellanea esposizione organizzata da TWM Factory in occasione dei 3 anni dall’apertura di Roma Smistamento.

Come una raccolta editoriale, Miscellanea verrà ospitata da Roma Smistamento per mettere produzioni eterogenee, che raccontano l’evoluzione critica di TWM Factory e ne tracciano le potenzialità future. Una selezione che invita gli spettatori ad approfondire i singoli progetti o lasciarsi ispirare da un mix di linguaggi diversi e frutto di una ricerca ampia.



Una raccolta di installazioni e fotografie dai progetti di TWM Factory degli ultimi anni, frammenti di format che descrivono le infinite direzioni dell’industria creativa e culturale. Saranno presenti opere e artisti dalle precedenti mostre: Giovani Creativi (esposta presso La Galleria Nazionale e Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo), Riscatti di città (ricerca sulla rigenerazione urbana esposta presso Palazzo Merulana), Segni Particolari (progetto fotografico sui tratti non convenzionali di Roma, esposto al Maschio Angioino di Napoli); oltre a produzioni indipendenti come Convergenze, Domestic Boundaries e Fast Culture.

“L’esposizione sarà l’occasione per visitare il nuovo bookshop di Roma Smistamento – afferma il Direttivo di TWM Factory – che abbiamo fortemente voluto per sostenere prodotti territoriali indipendenti come Isit Magazine, Panteon e PPPattern. Inoltre, insieme alle nostre pubblicazioni, lanceremo il libro Confini Aperti, frutto del lavoro dell’ultimo anno della redazione di The Walkman Magazine.”

In questo collage disparato troveranno posto opere e installazioni di giovan* artist* con cui TWM Factory ha interagito e che confermano la natura di Roma Smistamento come luogo di incontro, crocevia di storie e visioni creative.

La mostra inaugurerà Sabato 22 Maggio 2021 alle ore 16.00 a Roma Smistamento, in via di Villa Spada 343. È necessario prenotare l’ingresso alla mail info@romasmistamento.it. “Da ormai 4 anni Roma Smistamento rappresenta un simbolo di rigenerazione attraverso la creatività di noi Millennials – continua il direttivo di TWM Factory – Durante il lockdown abbiamo catalogato i nostri materiali e consolidato rapporti con alcuni dei più interessanti profili creativi di Roma. Con Miscellanea vogliamo mettere la nostra storia e la loro produzione in mostra, dando l’opportunità di uscire di casa e scoprire mondi nuovi.”

TWM Factory è uno studio creativo composto da professionisti under 30. Vincitore del Premio Creature 2017 e del contest 100 storie di creatività, ha iniziato le sue attività fondando The Walkman Magazine; successivamente ha progettato e realizzato la rigenerazione urbana dello spazio Roma Smistamento; ha partecipato a Contemporanemente Roma 2018 con la mostra “Domestic Boundaries” e al Mese della Fotografia 2019 con la mostra “Segni Particolari”. TWM Factory ha ideato Giovani Creativi, progetto di promozione del talento emergente e valorizzazione dei beni culturali italiani. La prima edizione è stata esposta presso La Galleria Nazionale, la seconda edizione al Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo. Nel 2020 TWM Factory ha curato la mostra “Riscatti di città” presso Palazzo Merulana, “Segni Particolari – Eros” e “Fast Culture | Vivere tempi distorti” a Roma Smistamento.

Artisti ospiti:

Alain Parroni

Bruno Cipriani

Federica Zianni

Francesco Boi

Margherita Ferro

Marino Spitoni

Michele Spina

Orizzontale

Simone Bozzelli

Opere dalle call:

Life in the time of Coronavirus feat Roma Fotografia

Mascherina della Vittoria feat INMI SPallanzani e Galleria Vittoria

Poster Quarantena

MISCELLANEA

Roma, Roma Smistamento (via di Villa Spada, 343)

22 Maggio 2021

Inaugurazione: 22 Maggio 16.00 – 22.00

Evento: http://bit.ly/MiscellaneaTWM

Ingresso con prenotazione e tessera associativa (5€ tessera 2021 per tutti gli eventi di Roma Smistamento e The Walkman Magazine)

Orari: da lunedì 24 Maggio è possibile prenotare una visita inviando una mail a info@romasmistamento.it

www.romasmistamento.it

