Mondiale Dart 18 a Tarquinia Lido: ieri tre regate, per una classifica avvincente con un po’ di Tarquinia in zona podio

Ph: Leone Di Marcantonio

Intensa giornata di regate, ieri, a Tarquinia Lido, per il Campionato Mondiale di vela riservato ai catamarani Dart 18 in corso di svolgimento nella città etrusca. Dopo la sosta forzata di lunedì, quando le forti onde non hanno consentito alle imbarcazioni di scendere in acqua, ieri si è tentato in parte di recuperare disputando ben tre sessioni, i cui risultati finali determinano una classifica complessiva avvincente in vista delle prossime giornate.

Francesi in testa, i fratelli Tramutola tra i protagonisti

Ph: Leone Di Marcantonio

Il minor punteggio – somma delle posizioni ottenute dagli equipaggi nelle singole regate – pone infatti in testa alla graduatoria provvisoria i francesi François Morisset e Lénaïc Billard, inseguiti a solo due punti di distacco da un trio: assieme alla doppietta britannica Grant ed Ella May Piggot e David Lloyd e Jojo Trafford, c’è anche la coppia italiana dei fratelli Andrea e Marco Tramutola, entrambi tesserati con l’Assonautica Tarquinia “G. Maffei”.

Condizioni meteo incerte: si cerca di recuperare

Ph: Leone Di Marcantonio

Quelle che restano da disputare, insomma, saranno regate da seguire con attenzione e con il bell’entusiasmo che la competizione di solito genera, sperando che le condizioni meteo permettano di scendere in mare più volte possibile. Oggi, in quella che doveva essere la giornata di riposo, si cercherà di portare a termine quante più sessioni possibili, anche perchè le previsioni non lasciano intendere nulla di buono per le giornate di giovedì e venerdì, giorno in cui sono previste, in ogni caso, le cerimonie di premiazione.

Nelle gallerie fotografiche, con gli scatti del bravo Leone Di Marcantonio, alcuni momenti vissuti sul campo gara che rendono l’idea del clima di bella aggregazione che si vive sia in acqua che nei momenti conviviali tra atleti e organizzatori. Nel reel di seguito, invece, una breve spiegazione da parte degli ufficiali di gara sui momenti chiave delle partenze e sul sistema dei punteggi del Campionato. Un grazie allo staff di Assonautica e ad Andre Buscemi sulla barca giuria per la disponibilità e collaborazione.