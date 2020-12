Monica Condurelli candidata al Consiglio Nazionale della FIDAL

Riceviamo da Eleonora e Ludwig Schertel e pubblichiamo

Improvvisa e importante notizia per tutto il movimento atletico della Tuscia, infatti il tecnico Monica Condurelli tesserata per l’Atletica Vetralla si presenterà come candidata al Consiglio Nazionale della FIDAL in quota tecnici.

Nella storia dell’atletica viterbese nessuno (atleta, tecnico, dirigente) ha mai avuto la possibilità e l’audacia di poter ambire a un incarico e ad una rappresentanza cosi’ importante.

Monica lo fa conscia di un’attività ultra quarantennale sia come atleta sia come tecnico e forte un apprendistato importante come quello fatto per tanti anni accanto al compianto Irnerio Condurelli, suo padre e illuminato dirigente tra i padri fondatori dell’atletismo viterbese.

E’ stato il gruppo di ”Un impegno per l’atletica” di Roberto Fabbricini (personaggio che non ha bisogno di presentazioni in ambito sportivo e dirigenziale) che ha deciso di candidare il tecnico viterbese per un ruolo così prestigioso conscio delle sue capacità e di una visione del movimento atletico condivisa.

L’atletica di base, le società di provincia, il rapporto con le società militari, il coinvolgimento di una base più larga soprattutto nel giovanile sono solo alcune delle proposte che tale movimento vuole promuovere e tentare di risolvere per portare a una crescita il movimento atletico nazionale che in questi anni si è cristallizzato su se stesso.

Ma oltre a questi aspetti pratici è necessario investire risorse ed energie sulla crescita culturale dei tecnici, su un accesso meritocratico ai vari ruoli federali e sull’annoso e irrisolto rapporto con la scuola. Le idee sono chiare, decisamente espresse e Monica Condurelli ha la personalità di portare avanti un progetto ambizioso, difficile, ma salvifico per l’atletica italiana e le realtà locali.

Eleonora e Ludwig Schertel