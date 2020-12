Montalto, a gennaio gli open day all’Istituto Alberghiero

Riceviamo dal prof. Giuseppe Crisà e pubblichiamo

L’Istituto Alberghiero A. Farnese di Montalto di Castro, sede staccata dell’IIS “A. Farnese” di Caprarola, ( http://www.iisfarnese.it/ ) è una scuola relativamente giovane (12 anni di vita) ma proprio la sua “giovinezza” la pone, in questo particolare periodo, come modello per spazi esterni ed interni, entrate ed uscite divise per piani e laboratori didattici di ultima generazione, con distanziamenti interpersonali perfettamente in linea con le normative anti covid. Tutto ciò ci permette di essere attualmente, tra le poche scuole secondarie superiori a continuare le attività didattiche di pratica, in presenza (grazie anche ad una cucina didattica da 18 postazioni singole con video telecamere a circuito chiuso, per seguire con più attenzione le riprese del docente al lavoro). 1920 mq di edificio su due piani in cui si muovono circa 160 tra alunni e personale scolastico (una media di c/ca 10 mq a persona), posizionato su 10.000 mq di cortile parte pavimentato e parte a verde, aule luminose e tutte dotate di lavagne video e collegamento multimediale, bar didattico, sala ricevimenti e pizzeria. Che dire: guardate il video di presentazione. I tassi di occupazione dei nostri diplomati sfiora il 76% entro un anno dalla maturità en il 35% degli alunni dal 3 anno in poi hanno già un lavoro stagionale o nei weekend.