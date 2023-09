Montalto, Caci: “La sindaca mi attacca sui bilanci? Pronto a un incontro pubblico”

Riceviamo da Sergio Caci e pubblichiamo

Delle polemiche e delle rese dei conti tra consiglieri, non mi interessa. Le esigenze dei cittadini sono altre e per ora disattese, con un paese di fatto abbandonato.

Sulle bugie che ogni volta i membri dell’attuale maggioranza, capo in primis, si inventano sui vecchi bilanci, invece intervengo e ribadisco che l’#AmministrazioneCaci ha terminato i suoi due mandati con i conti in regola.

Se la sindaca vuole incontrarmi in un dibattito pubblico, invece di nominarmi in assemblee dove non posso replicare, scelga lei luogo, data e giornalista moderatore. Di seguito potete leggere i risultati di amministrazione della nostra maggioranza, accompagnati sempre dai pareri favorevoli del revisore dei conti.

Bilancio 2022 approvato con DCC nr. 8 del 30/05/23