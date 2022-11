Montalto, Caci sul contributo regionale al Parco di Vulci

Riceviamo da Sergio Caci e pubblichiamo

Per Vulci una buona notizia: un contributo straordinario di 250.000 euro da parte della Regione Lazio, oltre i 50.000 di quota parte prevista.

Mi spiego meglio. Nel 2021 Fondazione Vulci si arricchì, grazie ad un lungo lavoro di mediazione e collaborazione, di un nuovo socio: la Regione Lazio. Entrò versando un contributo una tantum di 200mila euro e ulteriori 50mila euro, previsti coma quota annuale fissa. Quella del comune, approvata dalla passata amministrazione, è stata sempre di 650mila euro ca. Più investimenti durante l’anno se necessario.

Per il 2023 la giunta regionale, scommettendo sul Parco di Vulci, ha aggiunto ai 50mila euro previsti dall’accordo di ingresso, altri 250.000 euro. Una buona notizia. Mi auguro che anche la nuova amministrazione comunale mantenga il consueto impegno con Fondazione Vulci o, sull’esempio della Regione, lo aumenti per il 2023. Lo vedremo a bilancio di previsione depositato, fiduciosi che come la Giunta Caci e quella Zingaretti, anche la Giunta Socciarelli creda in Vulci e nel suo sviluppo.