Montalto, Corniglia: “Fase finale del concorso per tre posti al Comune”

Riceviamo dal consigliere comunale di Montalto di Castro Francesco Corniglia e pubblichiamo

Sta giungendo a termine l’iter del concorso pubblico per tre posti istruttori amministrativi al Comune di Montalto di Castro.

Martedì 16 gennaio scorso si è svolta la prova scritta presso la sala grande del complesso monumentale di San Sisto, via Tirrenia 1 a Montalto di Castro (come scritto nell’avviso convocazione concorrenti) in cinque diverse sessioni.

I candidati ammessi erano 243. Di questi ben 109 sono stati ammessi alla prova orale come da elenco estratto verbale n. 2 del 16/01/2024.

La prova orale come da convocazione e calendario di svolgimento pubblicato il 19 gennaio 2024 sul portale inPA e sul sito del Comune si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune di Montalto di Castro, piazza G. Matteotti 11.

L’ordine di convocazione è per iniziale del cognome a partire dalla lettera A

Lettere A-C mar 23/01/24 ore 12:00

Lettere D-Gre gio 25/01/24 ore 10:00

Lettere Gri-Me gio 25/01/24 ore 14:30

Lettere Mo-P lun 29/01/24 ore 15:30

Lettere R-Ti mar 30/01/24 ore 10:00

Lettere To-Z mar 30/01/24 ore 14:30