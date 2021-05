Montalto, Corniglia (M5S) sul dragaggio alla foce del fiume Fiora

Riceviamo da Francesco Corniglia, consigliere comunale M5S di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Sembra tutto finito o no? É questa la domanda che molti cittadini e turisti si pongono a Montalto di Castro dopo aver assistito ai lavori della giornata del 14 maggio scorso.

La stagione balneare é oramai partita e difficilmente, crediamo, rivedremo un Dumper trasportare sabbia sull’arenile. La buca nell’area di carico alla sinistra idraulica del fiume Fiora é stata ricoperta e l’arenile spianato. La nuova draga prevista in variante al progetto esecutivo del 2020 ancora non é arrivata e il problema dell’indebitamento alla foce del Fiora rimane. Con tuuti i problemi che questo comporta alla navigazione.

Si pongono, dicevo, domande legittime nella cittadinanza montaltese che necessitano risposte

1) che sabbia é stata caricata sul Dumper il 14 maggio 2021 visto che ad oggi non é stata ancora posizionata la draga idraulica ?

2) quando arriverà la nuova draga idraulica come previsto dalla variante tecnica migliorativa ?

3) le modalità di trasporto via spiaggia necessitavano di particolari norme di sicurezza, come delimitazioni d’area, interdizioni accesso arenile etc, e soprattutto di ripristino condizioni ante lavori ?

4) i lavori andranno avanti o con l’apertura della stagione si interromperanno ?

5) nel caso di prosecuzione dei lavori quali saranno le procedure progettuali seguite ?

Aspettiamo risposte. Per adesso ricordo quanto affermato dal vicesindaco di Montalto e pubblicato il 15 aprile scorso “..questo è un primo intervento, in attesa dell’altro più importante e definitivo, sempre finanziato dalla Regione..”. Staremo a vedere che succede.