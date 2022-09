Montalto, Corona (FI): “In città grande risultato: sia la seconda forza di centrodestra”

“E’ stata una campagna elettorale dura, tra i soliti schiamazzi e insulti del centrosinistra e con gli aspiranti centristi del terzo polo. Non è stato così: dopo anni di governi di sinistra non voluti dal popolo, il popolo ha messo fine a questa farsa usando lo strumento migliore che ci sia: la matita”: così in una nota il commissario di Forza Italia Montalto e Pescia, Giovanni Corona.

“Veniamo a noi: – continua Corona – una grande Giorgia Meloni, un grande Silvio Berlusconi che ancora una volta ha ruggito facendo balzare praticamente Forza Italia al pari della Lega, cosa impensabile fino a qualche giorno fa. Siamo noi di FI il centro, la gente ha diffidato dalle imitazioni. L’Italia ha scelto il centrodestra”.

“A Montalto e Pescia abbiamo raggiunto un grande traguardo: – continua la nota – siamo il secondo partito di centrodestra, superando anche la Lega con 700 voti dei cittadini che hanno deciso di darci fiducia facendoci arrivare all’8,34% sopra la media nazionale. Ringrazio per questo il lavoro minuzioso della nostra squadra e dei nostri militanti che in questi mesi hanno continuato a lavorare a testa bassa Ripartiamo da qui: forza Italia c’è!”