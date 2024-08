Montalto, da oggi (e fino al 30 settembre) in vigore l’ordinanza anti-bivacco

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Da oggi e fino al 30 settembre entra in vigore il provvedimento anti-bivacco su tutto il territorio comunale di Montalto di Castro.

Il Sindaco Emanuela Socciarelli ha firmato l’ordinanza n. 11 del 1 agosto 2024 che ordina, dalle ore 19:00 alle ore 06:00, il divieto assoluto di bivaccare, sdraiarsi, dormire e porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la naturale destinazione delle aree e dei beni pubblici.

L’ordinanza vieta altresì di sostare e occupare con alimenti, bottiglie, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico; di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli arredi urbani, all’interno dei giardini pubblici, delle pinete comunali e degli arenili.

L’inosservanza dei divieti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata Ex Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. tra gli € 25,00 e € 500,00. È altresì stabilita l’eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981. Resta impregiudicata l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti previsti da norme statali, regionali o comunali.

Si ricorda che questa ordinanza è vigente insieme alle altre ordinanze sindacali (n. 4 e 5 del 23/06/2022 – Divieto di vendita e somministrazione bevande in bottiglie o bicchieri di vetro, lattine, contenitori in metallo o in materiale non biodegradabile e/o computabile al fine della sicurezza e salute pubblica e del decoro urbano e al regolamento di Polizia Urbana in cui nel 2022 è stato inserito il Daspo Urbano).

«Questo provvedimento – dichiara il Sindaco Emanuela Socciarelli – è una risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al decoro urbano. Dopo numerose riunioni con le autorità competenti e un’attenta valutazione della situazione, è emersa la necessità di intervenire per prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza e il benessere della comunità. Ringrazio il Prefetto di Viterbo e le forze dell’ordine che sono costantemente impegnate in questo periodo della stagione estiva».