Montalto di Castro, al Teatro Lea Padovani un omaggio a Franco Battiato

Domenica 12 aprile alle ore 18.00 il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro ospiterà un concerto interamente dedicato a Franco Battiato, tra i più influenti e originali artisti della musica italiana contemporanea.

Lo spettacolo, dal titolo “Perché sei un essere speciale”, propone un percorso musicale attraverso i brani più celebri del cantautore siciliano, in un intreccio di melodia, poesia e ricerca spirituale che ha segnato generazioni di ascoltatori.

Il Quartetto D’Arti e la voce di Daniela Di Renzo

Sul palco il Quartetto D’Arti, con la voce di Daniela Di Renzo, accompagnata da Eleonora Giosuè al violino, Roberto Boarini al violoncello e Stefano Ciuffi alla chitarra. Un ensemble che rilegge le composizioni di Battiato in chiave raffinata, valorizzandone la profondità dei testi e l’eleganza delle linee musicali.

Il concerto si propone come un viaggio emozionale tra atmosfere intime e suggestioni sonore, capace di restituire al pubblico la dimensione artistica di un autore che ha saputo fondere musica colta e popolare, filosofia e sperimentazione.

Biglietti e prevendite

I biglietti sono disponibili in prevendita online sul circuito Ticket Italia, all’indirizzo www.ticketitalia.com.