Montalto di Castro, chiusi dal primo settembre i Punti di informazione turistica: “Dall’amministrazione nemmeno un euro”

Riceviamo da Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Dal primo settembre, i Punti di Informazione turistica di Montalto marina e Pescia Romana sono chiusi. Eppure la lista Idee in Comune nel programma elettorale prometteva l’Allestimento di un ufficio turistico per la promozione e valorizzazione del territorio capace di fungere da centro di raccolta e diffusione delle informazioni, coordinare i vari Pit di Montalto e Pescia, oltre a costituire una rete di collegamento con le realtà limitrofi.

Dalle parole però si passa purtroppo ai fatti e i Pit sono stati aperti con orario ridotto e adesso anche chiusi prima del termine della stagione turistico/balneare (metà settembre). Il programma estivo degli eventi dell’amministrazione comunale prevede per questo weekend la Festa di Fine Estate alla marina, e si concluderà tra l’altro il 18 settembre con la seconda edizione di “Montalto Tra le Mura”.

Eppure dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha approvato ben cinque variazioni di bilancio: nemmeno un euro è stato previsto per mantenere aperti i Punti di informazione turistica fino alla fine della stagione! Quando si amministra si prendono delle scelte, e quella di chiudere i PIT non ci sembra in linea con un comune che dovrebbe fare del turismo il suo volano principale. Idee in comune: poche, ma confuse!