Montalto di Castro, cinque consiglieri scrivono al presidente del consiglio e al prefetto per chiedere il rinvio del Consiglio comunale

Una lettera, inviata al Presidente del Consiglio Fabio Valentini e al vice sindaco Luca Benni, oltre che per conoscenza al Prefetto di Viterbo, per chiedere il rinvio del Consiglio Comunale convocato per stamattina a Montalto di Castro: è il documento redatto dai consiglieri comunali di Montalto di Castro Socciarelli, Sacconi, Fedele, Mazzoni e Corniglia, che nella lettera lamentano di come “la convocazione sia stata inviata a mezzo pec giovedì pomeriggio, ed i documenti da esaminare solamente venerdì pomeriggio, gli uffici comunali siano chiusi, rendendo impossibile esaminare gli atti e confrontarsi con i responsabili degli uffici, la documentazione inviata non sia completa e infine non siano state convocate le Commissioni Consiliari, propedeutiche alle deliberazioni inserite nell’ordine del giorno”.

“Evidenziamo che convocare un Consiglio Comunale di lunedì alle ore 8:00 di mattina, con un solo giorno lavorativo di preavviso, significa ostacolare la partecipazione ai consiglieri che svolgono attività lavorativa, – continuano i firmatari – oltre a limitare la partecipazione e la visione alla cittadinanza, sempre che sia predisposta una diretta streaming. Nonostante gli appelli su Facebook alla condivisione ed alla responsabilità, la maggioranza Benni / Valentini continua a decidere da sola ignorando tutti gli altri consiglieri”.