Montalto di Castro, la libreria Il Bianconiglio riparte in una nuova sede. E continua a raccontare le favole della sera ai bambini

Nell’ambito dell’iniziativa #MontaltoRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Il Bianconiglio è la libreria indipendente di Montalto di Castro. Nasce nel 2016 dalla passione di Alice e Natalia (alias Il Bianconiglio), lettrici impenitenti che non si sono mai rassegnate a vivere in un paese senza libreria.

Al Bianconiglio troverete buona narrativa, un arcobaleno di gialli, noir e rosa, libri per bambini e giocattoli di qualità. Proponiamo percorsi di lettura, sia tematici che per età. Consegniamo a domicilio e spediamo in tutta Italia. Organizziamo laboratori e letture animate per i bambini e il nostro club del libro per adulti è diventato un ritrovo, una festa per i lettori forti.

Dopo quattro anni in viale Garibaldi, nel pieno della pandemia, ci siamo trasferite in un locale più grande, in via Aurelia Tarquinia 41 B. La promozione della lettura tra i più piccoli è la nostra priorità.Per questo lavoriamo da anni con scuole e biblioteca comunale. E per questo, da quattro anni, tutte le domeniche, leggiamo insieme storie a voce alta. Da marzo, con il lockdown, non sarebbe stato più possibile.

Allora, Alice, dopo un primo momento di sconforto, oltre ad attivare un nuovo servizio di spedizioni e consegne a domicilio gratuite, ha lanciato l’appuntamento serale virtuale con i piccoli lettori sulla pagina FB del Bianconiglio, ogni sera con la lettura di una favola. L’idea ha avuto molto successo, i video sono stati visti da migliaia di bambini, non solo nel nostro paese. Se volete dare un’occhiata l’hashtag dell’iniziativa era #favoleinquarantena, sulla pagina FB @ilbianconigliolibreria.

Quando abbiamo riaperto, in molti ci hanno chiesto di continuare a leggere favole tutte le sere, e abbiamo deciso di accontentarli, spostando però l’appuntamento a cadenza settimanale. Contatti: 375 5189197 oppure bianconigliolibreria@gmail.com