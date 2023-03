Montalto di Castro, Lino Guanciale e Francesco Montanari al Padovani con “L’uomo più crudele del mondo”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Il sipario questa volta apre la scena a Lino Guanciale e Francesco Montanari con lo spettacolo “L’uomo più crudele del mondo”, in programma sabato 18 marzo alle ore 21 al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro.

La sinossi presenta una trama intrigante e misteriosa, ambientata in una stanza spoglia di un capannone abbandonato. Il protagonista della storia è Paul Veres, il proprietario dell’azienda di armi più importante d’Europa, descritto come un uomo schivo e riservato. Un giovane giornalista viene scelto per intervistarlo, ma la conversazione prende subito una strana piega.

Veres fa una domanda inquietante al giornalista: “Lei crede ancora che si possa andare avanti dopo questa notte… lei crede che questa vita domani mattina sarà la stessa che viveva prima?” La sua enigmatica affermazione getta subito un’ombra di mistero sulla situazione. Il dialogo serrato tra i due personaggi rivelerà le loro personalità e il loro passato, svelando anche alcuni segreti inaspettati. Il finale della storia promette di ribaltare ogni prospettiva, lasciando lo spettatore con molte domande e un senso di suspense.

“L’uomo più crudele del mondo” è uno spettacolo della Fondazione Teatro di Napoli LVF/Teatro Manini di Narni per la regia di Davide Sacco. Info- Biglietteria del teatro: lun.-ven. 10-12; mar. e giov. anche dalle 15:30 alle 17:30 – Tel. 0766 870115