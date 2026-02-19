Montalto di Castro, lutto nella Misericordia: addio alla volontaria storica Edda

Lutto nella Misericordia di Montalto di Castro per la scomparsa di Edda, figura di riferimento tra i volontari dell’associazione. La donna è venuta a mancare nella notte, lasciando un vuoto profondo all’interno della comunità che per anni ha condiviso con lei impegno, servizio e disponibilità. Edda è stata una volontaria storica della Misericordia e, insieme ad Alfredo, ha partecipato attivamente alle principali attività associative, dai tesseramenti annuali porta a porta fino all’organizzazione delle feste, offrendo il proprio contributo nella preparazione e distribuzione dei dolci e in numerose iniziative a sostegno della cittadinanza.
Un impegno costante al servizio della comunità
Nel corso degli anni, Edda si è distinta per presenza costante e spirito di collaborazione, rendendosi sempre disponibile nelle diverse attività della confraternita. Un servizio silenzioso ma continuo, che ha rappresentato un esempio concreto di volontariato e dedizione verso il prossimo. Attraverso un messaggio pubblico, la Misericordia ha espresso riconoscenza per tutto il bene compiuto da Edda nel corso della sua vita associativa, sottolineando il valore umano e sociale del suo operato.
La vicinanza ai familiari nel momento del dolore
In questo momento di lutto, l’associazione ha voluto manifestare la propria vicinanza ad Alfredo, Claudia e Mauro, condividendo il dolore della famiglia e ricordando con affetto una volontaria che ha lasciato un segno profondo nella realtà locale di Montalto di Castro.
