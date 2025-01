Montalto di Castro, oltre 240mila euro di finanziamenti per eventi, turismo e cultura nel 2024

Maremma D’Amare – Montalto di Castro

L’ufficio turismo, eventi e teatro del Comune di Montalto di Castro ottiene importanti risorse a sostegno di numerose manifestazioni, senza gravare sul bilancio comunale.

“Un sostegno concreto al territorio” dichiara il Sindaco Emanuela Socciarelli. “Complessivamente, l’ufficio turismo, eventi e teatro del Comune di Montalto di Castro ha intercettato e gestito oltre 242.000 euro di risorse extra-bilancio, consentendo di finanziare completamente o in parte numerose iniziative culturali, turistiche e sportive, garantendo al tempo stesso un contributo determinante alle casse comunali. In particolare – prosegue il sindaco – grazie all’impegno costante del delegato al turismo Emanuele Miralli, mio e dei dipendenti del servizio turismo, eventi e teatro, siamo riusciti a presentare progetti che hanno ottenuto il massimo dei contributi regionali, confermando la vitalità di un territorio che guarda con grande interesse alla promozione turistica e culturale”.

Negli ultimi anni il delegato e i dipendenti dell’Ufficio hanno lavorato tenacemente, lottando e sopperendo alla progressiva diminuzione delle risorse disponibili in bilancio per sostenere alcune manifestazioni, adottando un approccio proattivo nella ricerca di fonti di finanziamento alternative e nell’organizzazione di eventi di primaria importanza per la comunità. “Un ruolo fondamentale – dichiara Emanuele Miralli – è stato svolto dal sindaco, che ha dato fiducia e creduto in questo percorso, sottoscrivendo in prima persona le iniziative proposte. Un ringraziamento sentito va ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, con i quali è stata instaurata una proficua collaborazione volta a valorizzare le istanze del Comune di Montalto presso la Regione Lazio”.

“Riteniamo utile – dichiarano Socciarelli e Miralli – lasciare spazio ai fatti e ai dati concreti, tenendo presente che quanto segue riguarda solo il 2024, in continuità con gli ottimi risultati già raggiunti nei due anni precedenti”.

Finanziamenti regionali e sponsorizzazioni:

Regione Lazio – LazioCrea SpA (Natale 2023/2024)

Contributo: 20.000 euro (massimo concedibile)

Periodo di riferimento: dicembre 2023 – gennaio 2024

Progetto: La Magia del Natale 2023-2025

Regione Lazio – L.R. n. 26/2007, art. 31 – Programma regionale delle manifestazioni storiche, artistiche, religiose e popolari 2024

Contributo: 5.000 euro

Progetto finanziato: Celebrazioni della Solennità di Santa Maria Assunta e Madonna dello Speronello

Regione Lazio – LazioCrea SpA (luglio-settembre 2024)

Contributo: 20.000 euro (massimo concedibile)

Progetto finanziato: Montalto Tra le Mura

La manifestazione è completamente finanziata e non ha comportato alcuna spesa per il bilancio comunale

Regione Lazio – LazioCrea SpA (marzo-giugno 2024)

Contributo: 20.000 euro (massimo concedibile)

Progetto finanziato: Maremma d’Amare

Sponsorizzazione aggiuntiva: 15.000 euro per la realizzazione del medesimo evento

Regione Lazio – LazioCrea SpA (Natale 2024/2025)

Contributo: 20.000 euro (massimo concedibile)

Periodo di riferimento: dicembre 2024 – gennaio 2025

Progetto: La Magia del Natale 2024/2025

Regione Lazio – Presidenza del Consiglio Regionale

Contributo: 8.500 euro

Progetto finanziato: La Magia del Natale: Una corsa verso il presepe vivente

Sponsorizzazione estiva

Contributo: 15.000 euro

Originariamente destinata all’estate, poi utilizzata in parte per finanziare anche la maratonina Città di Montalto

Ulteriori progetti in corso di gestione

Progetto Legalità 2024

Finanziatore: Ministero dell’Interno

Contributo ottenuto: 8.150,02 euro

Progetto Etruria Meridionale

Finanziatore: Regione Lazio (L.R. 27 ottobre 2022, n. 18 – Piano straordinario di interventi per il territorio dell’Etruria Meridionale)

Contributo: 110.000 euro

Titolo: Maremma Experience: turismo, tradizioni e natura per un’esperienza senza stagione

“Con questi risultati, Montalto di Castro si pone come esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti pubblici, aziende private e associazioni del territorio possa produrre effetti positivi, favorendo la crescita economica, l’attrattività turistica e la conservazione delle tradizioni locali”, aggiunge il delegato al turismo Emanuele Miralli. “L’impegno dell’ufficio turismo, eventi e teatro – conclude – proseguirà nei prossimi mesi per consolidare e implementare nuovi progetti, rendendo Montalto di Castro sempre più protagonista nell’offerta culturale e turistica della regione Lazio”.