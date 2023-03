Montalto di Castro, online sul sito del comune la domanda per gli aiuti economici legati al rincaro energia

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Il Comune di Montalto di Castro ha partecipato alla riunione del Comitato dei Sindaci del distretto sociale Vt2, dove è stata approvata all’unanimità la pubblicazione della procedura e modalità per la gestione dell’erogazione dei contributi del Bonus energetico. Tale bonus è finalizzato a sostenere le famiglie meno abbienti, che hanno subito gli effetti negativi dell’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia. Il bonus, del valore complessivo di €253.373,47 per il distretto Vt2, prevede un aiuto economico una tantum pari ad euro 150,00 per ciascuna famiglia degli ambiti territoriali sociali avente diritto.

Possono beneficiare del bonus i cittadini che rispettano i seguenti requisiti: essere residenti iscritti nell’anagrafe del Comune di Montalto di Castro; possedere un’attestazione ISEE in corso di validità il cui valore non sia superiore a 25mila euro; titolarità di un’utenza domestica di energia elettrica o che ne sia titolare uno dei componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

L’aiuto economico è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia.

L’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente (https://comune.montaltodicastro.vt.it/manifestazione-di-interesse-per-lattribuzione-di-aiuti-economici-una-tantum-provenienti-dal-fondo-regionale-per-il-rincaro-energia-in-favore-dei-nuclei-familiari-per-il-pagamento-delle-uten/) e le domande potranno essere presentate dal 1 marzo e non oltre il 31 marzo ore 12:00 con una delle seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza Matteotti 11, nei giorni e agli orari di ricevimento al pubblico.

Il Comune di Montalto di Castro invita, pertanto, tutti i cittadini che rispettano i requisiti a presentare la loro domanda per beneficiare di questa importante misura di sostegno.