Montalto e Pescia Romana, tra mercoledì e giovedì l’intervento di disinfestazione

L’amministrazione comunale di Montalto di Castro comunica sui propri canali social che mercoledì 23 giugno 2021 a partire dalle ore 00:30 e sino alle 6:30 a Montalto Marina e Pescia Romana ed il giorno giovedì 24 giugno 2021 a partire dalle ore 00:30 e sino alle 06:30 a Montalto Capoluogo sarà effettuato un intervento di disinfestazione ad azione larvo-adulticida per insetti infestanti nel territorio comunale.

A livello precauzionale, durante detto servizio, si invitano i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, ritirare alimenti, contenitori per cibo e biancheria, non sostare in ambienti esterni adiacenti strade e piazze pubbliche, non lasciare all’esterno animali domestici. In caso di maltempo la disinfestazione sarà rinviata.