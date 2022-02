Montalto, il Comitato No al Muro sul Fiora: “Questa volta non accettiamo più scuse ne giustificazioni”

Riceviamo dal Comitato No al Muro Sul Fiora e pubblichiamo

Questa volta non accettiamo più scuse ne giustificazioni. Il comunicato stampa del Sindaco Sergio Caci ci lascia senza parole per la mancanza di considerazione nei confronti del Comitato No al Muro sul Fiora.

Apprendiamo dai giornali che vi sono state riunioni tra il Comune e la Regione Lazio per cercare di risolvere ed affrontare le maggiori criticità del progetto di arginatura del fiume Fiora. Eppure il Sindaco, il 19 ottobre 2021 quando dopo molto tempo e tante richieste finalmente ci ha concesso la grazia di un incontro, aveva promesso il nostro coinvolgimento qualora ci fossero stati incontri con la Regione Lazio.

Promessa non mantenuta, nessuna notizia e nessun contatto. E che dire del Consiglio Comunale del 30 novembre 2021 quando il Sindaco è stato costretto a smentire le affermazioni del suo Vice Luca Benni che diceva ai montaltesi che la Regione avrebbe accolto le modifiche proposte dal Comune al progetto del muro sul fiume Fiora. In quel Consiglio il Sindaco ha dovuto ammettere che nessuna proposta è stata accettata, nessuna, zero assoluto!

Adesso invece dopo un mese e mezzo ricambia versione e torna a ripetere il ritornello delle paratie mobili spacciando per novità l’aumento del numero dei varchi che già da anni è stato accettato dalla Regione. Sono le solite proposte che vengono ripetute da dieci anni, da quando purtroppo per noi il Sindaco dette parere favorevole al progetto in conferenza di servizi.

Le chiacchiere stanno a zero. Anche il futuro della nautica appare sempre più nero, e a niente servono le sterili rassicurazioni del Sindaco quando dice che ha chiesto alla soprintendenza di fare una nota chiarificatrice sui divieti posti alla realizzazione in banchina di alcun arredo portuale.

Ma che vuol dire abbiamo chiesto alla soprintendenza di fare una nota chiarificatrice? Questa è l’azione forte e decisa in difesa del nostro amato fiume? Come quando, a seguito dell’alluvione del 2012, telefonò ad Enel Green Power per sapere se l’invaso della diga di Vulci era tutto a posto? Insomma dobbiamo credere al video che il Sindaco girò a marzo 2021 sulla sponda della Fiora quando diceva che “non ci sarà alcun muro”, o dobbiamo credere al Sindaco che in consiglio comunale dice che la Regione ha rifiutato tutte le proposte del Comune, o dobbiamo credere a quest’ultime dichiarazioni?

Non le crediamo più signor Sindaco. Lei che ha pubblicamente affermato di sapere per caso dell’esistenza del nostro “Comitato NO al MURO” limitandosi a dire di aver notato “qualche cartello in giro per il paese”! Si é dimenticato di averci incontrato nel suo ufficio più di tre mesi fa? Si è dimenticato che ci ha congedato con un disarmante “vi faremo sapere”? Noi siamo ancora in attesa e siamo stanchi di essere presi in giro.